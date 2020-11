Roma durante la settimana del Black Friday

Legato a doppio filo alla festa del ringraziamento, il black friday, nasce negli Stati Uniti. In Italia non abbiamo il Thanksgiving, ma il venerdì nero lo abbiamo acquisito. Giornata di acquisti, considerata l'inizio della stagione dello shopping natalizio, occasione ormai tradizionalmente estesa all'intero weekend. Ne approfitto tra uno spazio e l'altro. Anche perché si sono ottimi sconti, quindi dai, muoviamo quest'economia. A qualche regalino bisogna pur pensarci per tirare su il morale. Speriamo che ci facciano fare un po' di shopping, sempre mantenendo le precauzioni fondamentali. Per i commercianti la possibilità di ricominciare a sperare che qualcosa si muova dopo lunghi mesi di difficoltà. Poco poco, ma si sta muovendo. Iniziano a fare regali di Natale anticipatamente, magari per evitare assembramenti e gli ultimi giorni. Con l'avvicinarsi del Natale qualcosina in più, ma davvero molto timido. Necessario resta rispettare le misure anti contagio e impedire gli assembramenti nelle vie dello shopping, per questo sono state prorogate le misure già adottate negli scorsi fine settimana anche questo weekend. Verifiche e più controlli in strada e nei negozi, ma anche sulla distanza da mantenere quando si è in coda. Molti, però, sanno come comportarsi. Mascherina sul viso e attenzione sempre alta sulle misure di distanziamento. Vengo di solito la mattina presto, e adesso che c'è gente già me ne ritorna a casa, è meglio evitare assembramenti.