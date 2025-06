Roma, forse madre e figlia trovate morte a villa Pamphili

Tra gli alberi del parco di Villa Pamphili gli agenti della scientifica hanno trovato quello che sembrerebbe essere stato il giaciglio della donna trovata morta sabato sera, sotto un albero, non lontano da dove è stato individuato il suo cadavere. La scientifica ha repertato anche indumenti e altri elementi che potranno aiutare a ricostruire quanto è successo nel parco di Villa Pamphili, dove sempre sabato a circa 200 metri di distanza, è stato trovato anche il corpo senza vita di una bambina di circa 12 mesi. Per gli inquirenti sarebbero madre e figlia, di origini dell'est Europa, senza fissa dimora. Alcuni testimoni, sentiti dopo la scoperta dei due cadaveri, avrebbero fatto descrizioni compatibili con questa ricostruzione. A dare la certezza sarà comunque l'esame del DNA disposto dalla Procura. Martedì verranno eseguite le autopsie per stabilire causa e ora della morte. Se la piccola è stata trovata senza indumenti, il corpo della donna presentava segni di decomposizione. Il suo decesso sembrerebbe essere avvenuto alcune ore prima. Sul cadavere della donna sarebbero poi stati prelevati anche campioni biologici che potrebbero appartenere ad un soggetto terzo. La squadra mobile di Roma si starebbe concentrando su un uomo che avrebbe avuto un legame con le due vittime. Sarebbero sue le tracce repertate sul corpo. E poi ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il parco di Villa Pamphili è il più grande della capitale, sempre molto affollato, ricostruire ingressi e uscite richiede tempo. .