Roma, la campagna vaccinale per le forze dell'ordine

Inizia la campagna vaccinale contro il covid 19 per forze dell'ordine e vigili del fuoco, sulla base del piano messo a punto nel corso di specifiche riunioni presiedute dal prefetto di Roma Piantedosi con la regione Lazio, le prime dosi del vaccino AstraZeneca andranno ad operatori under 55 di polizia, Carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco della provincia di Roma. Secondo le previsioni saranno somministrate 820 dosi al giorno in 5 punti vaccinali, la maggior parte, circa 400 al giorno, al punto vaccinale alla lunga sosta di Fiumicino. Altri punti a Santa Severa, Valmontone, Guidonia, nel centro Villa Albani ad Anzio. Uno sforzo importante, scrive la Prefettura di Roma, per dimostrare vicinanza a chi tutti i giorni opera in prima linea contro il virus a fianco degli operatori sanitari. Il numero di dosi che potranno essere somministrate andrà aumentando e di molto nei prossimi giorni, quando arriveranno i vaccini per gli operatori delle polizie locali della provincia di Roma, la somministrazione anche per i vigili urbani dovrebbe avere inizio già nel corso della settimana.