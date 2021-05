Roma, manifestazione di Area a Ponte Milvio

Sfidando il divieto della questura, che ha negato il sit-in preannunciato per oggi al centro di Roma, alcune decine di militanti si sono riuniti a ponte Milvio per una manifestazione del coordinamento dei movimenti identitari sovranisti Area. "L'Italia non è antifascista" è la scritta su un grosso striscione in testa a un corteo che sta sfilando su Ponte Milvio. In piazza sventola una grossa bandiera nera con il logo del movimento, alcune della Palestina e quasi tutti sono senza mascherina. "Boia chi molla è il grido di battaglia" è lo slogan intonato. Accesi fumogeni.