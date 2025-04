Dopo i funerali di Papa Francesco, oltre 200.000 giovani hanno invaso piazza San Pietro per celebrare il Giubileo degli Adolescenti. Arrivati da tutto il mondo, hanno partecipato alla messa presieduta dal cardinale Parolin, vivendo una giornata di festa e commozione. Nonostante il dolore per la perdita, hanno ricordato Francesco come "il Papa dei giovani", fonte di ispirazione e speranza per tutti.