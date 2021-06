La politica continua. Continua anche la repressione in Palestina. Quindi ogni giorno, ce ne sono una e di più di una che fanno, gli israeliani contro il nostro popolo... questo avviene dopo un'unità straordinaria, del popolo palestinese intero, in tutte le parti del mondo... unito per resistere, per dire no a questo regime di apartheid israeliano. Per affermare e riaffermare, che Gerusalemme è la capitale della Palestina e che il diritto al ritorno di tutti i profughi, è un diritto sancito dall'ONU, dall'Assemblea Generale dell'ONU e dal Consiglio di Sicurezza, che Israele non ha mai voluto adeguare, applicare.