Sabato 14 giugno migliaia di persone hanno invaso il centro di Roma per il Pride 2025, sfidando il caldo e sfilando tra Colosseo e Fori Imperiali. Il tema scelto, “Fuorilegge”, richiama l’inno della cantante Rose Villain, madrina dell’evento. In piazza anche striscioni per la pace a Gaza e contro il fascismo. I diritti LGBTQIA+ restano al centro dello scontro politico.