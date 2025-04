Roma, procura indaga su barbara morte di Alessandro Coatti

La Procura di Roma apre un fascicolo sulla morte di Alessandro Coatti, ricercatore italiano ucciso in Colombia, i cui resti sono stati trovati in una valigia vicina allo stadio di Santa Marta e in altri due punti della città, riconosciuto solo grazie al braccialetto della pensione in cui soggiornava. 10 anni di lavoro a Londra, studi post laurea in neuroscienze alla University College, poi l'impiego alla Royal Society of Biology. Alessandro Coatti, 38 anni, era molto amato nel mondo accademico britannico. La Royal Society of Biology, per cui aveva lavorato 8 anni, gli dedica una pagina sul sito e si stringe intorno alla famiglia e agli amici. Originario di Porto Maggiore, in provincia di Ferrara, dopo la permanenza londinese aveva deciso di trasferirsi a vivere in Sud America. Qualche mese fa l'inizio del viaggio esplorativo nel continente: parchi naturali, la Sierra Nevada e il mare, ultima tappa, Santa Marta per godersi i Caraibi colombiani, dicono da Bogotà. È stato visto l'ultima volta la sera del 5 aprile, diretto in una discoteca, poi la scomparsa e infine il macabro ritrovamento. Le autorità locali hanno offerto una ricompensa pari a 50.000 pesos, 10.000 euro, a chiunque possa dare informazioni utili all'identificazione degli autori di questo barbaro omicidio. .