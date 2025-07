Roma, protesta degli studenti contro gli studentati di lusso

A Roma, alcuni studenti universitari di Cambiare Rotta, Osa e Potere al Popolo hanno organizzato un flash mob in piazza del Campidoglio per protestare contro il progetto di riconversione degli ex Mercati Generali, affidato al fondo Hines. Gli studenti contestano il modello “Gualtieri-Sala” degli studentati privati, definendolo una speculazione edilizia mascherata da soluzione all’emergenza abitativa, con affitti troppo alti per studenti. Nel mirino anche progetti simili a San Lorenzo e Tor Vergata. I manifestanti hanno chiesto un incontro con la giunta, accusando il Comune di favorire interessi privati a scapito del diritto allo studio .