Roma, protesta dei taxi: corteo verso il Campidoglio

Il corteo di circa 50 taxi partito da Piazza Marconi a Roma è arrivato in piazza Bocca della Verità. Circa 150 tassisti hanno partecipato alla protesta indetta dal sindacato USB contro l'abusivismo e le piattaforme online. I tassisti si sono poi spostati sotto al Campidoglio per lanciare un messaggio al sindaco Gualtieri e all'assessore ai trasporti. "Ci sono una fioritura di meccanismi di illegalità che rasentano il paradosso e il comune di Roma non interviene. Il nostro servizio è diventato marginale mentre il nostro è l'unico servizio legale integrativo al sistema di trasporto pubblico. Ci sono taxi con licenze rilasciate da paesi limitrofi che lavorano nella capitale e NCC che di fatto effettuano il servizio taxi" queste le parole di Riccardo Cacchione portavoce dell'Unione Sindacale di Base. Lo sciopero dei tassisti è stato proclamato anche in altre città italiane per chiedere l'intervento della politica su una situazione ritenuta ormai "insostenibile".