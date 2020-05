Roma, Raggi presenta piano balneare e app di tracciamento

Il cuore del piano è un'app che si chiama Seapass con la quale tutti i cittadini potranno controllare in tempo reale lo stato di affollamento delle nostre spiagge, quindi decidere in tutta tranquillità se recarsi al mare o piuttosto fare qualche altra cosa. Questo per evitare che ci siano assembramenti o comunque non si rispettino le distanze che invece ricordiamo è sempre bene, giusto e doveroso rispettare anche in questa fase 2. Saranno posizionate delle paline all'interno le nostre spiagge libere che delineeranno e delimiteranno delle aree di 25 m² all'interno delle quali è prevista la possibilità di ospitare nuclei fino a sei persone. Insomma, questo più una pedonalizzazione della carreggiata lato mare consentirà alla spiaggia di Roma, quella di Ostia del X Municipio di poter accogliere in tutta sicurezza le persone che vorranno recarsi al mare.