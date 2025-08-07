Roma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolari

00:00:18 min
|
1 ora fa

Il topolino che si aggirava per le stanze è solo la punta dell'iceberg delle gravi carenze igieniche e di sicurezza che hanno indotto la polizia di Stato a sequestrare un grande ristorante etnico sito in via Prenestina. Nei giorni scorsi, il personale della Divisione Amministrativa della Questura, insieme agli agenti del Distretto di zona e della Squadra Mobile, hanno orientato i loro controlli lungo la consolare che, già nell'antichità, collegava Roma a Palestrina. Nel loro mirino è finito un ristorante, parte di una Srl il cui amministratore ed il socio di maggioranza sono entrambi originari della Repubblica Popolare Cinese.

Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle EolieBioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
cronaca
Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
00:00:50 min
| 1 ora fa
pubblicità
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta CesaroniVia Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
cronaca
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
00:01:56 min
| 1 ora fa
Ponte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone sicilianoPonte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone siciliano
cronaca
Ponte Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni
00:02:35 min
| 2 ore fa
ERROR! T13070825ERROR! T13070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Donna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciatoDonna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciato
cronaca
Donna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciato
00:01:14 min
| 4 ore fa
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun feritoPolonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
cronaca
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
00:00:44 min
| 5 ore fa
Omicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellateOmicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellate
cronaca
Omicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellate
00:01:13 min
| 6 ore fa
ERROR! T08070825ERROR! T08070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB0708000ERROR! WEB0708000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 7 agosto
00:23:57 min
| 9 ore fa
Messina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara CampanellaMessina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara Campanella
cronaca
Messina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara Campanella
00:01:21 min
| 18 ore fa
ERROR! T19060825ERROR! T19060825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 21 ore fa
Aggressione omofoba a Catania, due arrestiAggressione omofoba a Catania, due arresti
cronaca
Aggressione omofoba a Catania, due arresti
00:01:30 min
| 21 ore fa
Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle EolieBioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
cronaca
Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
00:00:50 min
| 1 ora fa
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta CesaroniVia Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
cronaca
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
00:01:56 min
| 1 ora fa
Ponte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone sicilianoPonte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone siciliano
cronaca
Ponte Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni
00:02:35 min
| 2 ore fa
ERROR! T13070825ERROR! T13070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Donna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciatoDonna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciato
cronaca
Donna uccisa a Foggia, ricercato ex compagno che aveva denunciato
00:01:14 min
| 4 ore fa
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun feritoPolonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
cronaca
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
00:00:44 min
| 5 ore fa
Omicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellateOmicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellate
cronaca
Omicidio Foggia, 46enne uccisa a coltellate
00:01:13 min
| 6 ore fa
ERROR! T08070825ERROR! T08070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB0708000ERROR! WEB0708000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 7 agosto
00:23:57 min
| 9 ore fa
Messina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara CampanellaMessina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara Campanella
cronaca
Messina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara Campanella
00:01:21 min
| 18 ore fa
ERROR! T19060825ERROR! T19060825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 21 ore fa
Aggressione omofoba a Catania, due arrestiAggressione omofoba a Catania, due arresti
cronaca
Aggressione omofoba a Catania, due arresti
00:01:30 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità