Roma, toghe in piazza per sciopero contro riforma giustizia

Toga, coccarda e Costituzione ben salda in mano. Inizia così lo sciopero e la protesta dei magistrati contro la riforma Nordio che prevede la separazione delle carriere. Oggi è l'apice dello scontro tra Governo Meloni e Associazione Magistrati sul campo di battaglia della riforma della Giustizia. Quando poi, nel pieno dell'assemblea pubblica, arriva la notizia che il Governo è disponibile al dialogo, ad un confronto costruttivo con la Magistratura, e le Camere Penali che incontreranno l'Esecutivo a Palazzo Chigi il prossimo 5 marzo, la reazione del Presidente ANM Parodi ai nostri microfoni è immediata. "Il confronto costruttivo è un bellissimo termine della politica che poi deve in qualche modo essere reso concreto, ma sarebbe una follia da parte nostra non ascoltare con la massima attenzione quelle che saranno le interlocuzioni con il Governo. D'altronde andiamo lì per spiegare e per ascoltare. Io non posso prendere nessun impegno se non quello di prestare la massima attenzione a qualunque tipo di interlocuzione avverrà. Lo faremo con piacere e poi faremo, nelle competenti sedi, le nostre valutazioni. Certamente è un dato positivo. Quanto positivo lo sapremo solamente dopo l'incontro". L'Associazione Nazionale Magistrati annuncia che l'adesione allo sciopero è prossima all'80%. La mobilitazione ha toccato altre 28 città, tra cui Milano e Napoli. In gioco c'è l'equilibrio costituzionale tra poteri dello Stato, dicono le toghe, che temono che il PM diventi succube, non subito ma in maniera irreversibile del potere esecutivo. .