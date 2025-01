Grave incidente in una clinica del quartiere Parioli a Roma, dove un uomo è precipitato nel vano ascensore per due piani, dal piano terra al -2. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe aperto la porta dell'ascensore senza accorgersi che la cabina non era presente. Immediato l'intervento di polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. Trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I, ha riportato gravi fratture alle gambe .