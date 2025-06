Rossari racconta le manie di chi ama i libri

I poveri scrittori e lettori sono perennemente angosciati dal fatto di dover leggere tutto, dobbiamo aver letto tutto, subito, poi nei primi 15-10 anni di vita, e invece è difficile leggere tutto, è difficile leggere tutti i classici e quindi incomincia a subentrare questa forma di banale menzogna in cui si dice ma sì l'ho letto, poi è facile parlare di libri che non si è letti tutto sommato, con un briciolo di intelligenza e qualche infarinatura è facile. A quel punto diventa angosciante dover sostenere magari le conversazioni, ma anche pensare che non si è letto e quindi si inventa questa cosa della rilettura. Ah, finalmente posso rileggere questa bella cosa adesso che ho quarant'anni e invece è la prima volta. .