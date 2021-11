Rudy Guede libero, ha scontato pena per l'omicidio Meredith

Ora chiede di essere dimenticato. Rudy Guede, condannato in via definitiva, dal 20 novembre è libero. Ha finito di scontare la sua pena con rito abbreviato a 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto la sera del primo novembre del 2007 nella villetta alla periferia di Perugia. Unico condannato, come uniche le sue tracce di DNA nella stanza di Meredith. A confermare la presenza di Guede nella stanza della ragazza, la sera dell'omicidio, la prova del DNA ricavato dal liquido seminale di Guede trovato sul corpo della ragazza inglese uccisa e un'impronta, quella della sua mano insanguinata. Due elementi riconducibili scientificamente all'ivoriano che si è sempre chiamato fuori dalla violenza e dall'omicidio accusando un altro ragazzo senza mai però identificarlo. Dopo essersi reso irreperibile è stato condannato. In carcere il suo percorso riabilitativo nell'Istituto Penitenziario di Mammagialla di Viterbo. Un percorso esemplare agli atti dei Magistrati. Per questo negli anni gli sono stati accordati, su richiesta dei legali difensori, molteplici sconti di pena. Si è laureato e da subito si è impegnato per il reinserimento di tutti gli altri detenuti. In questi 14 anni di detenzione gli sono stati accordati oltre 1.100 giorni di sconto di pena sino all'ultima decisione, quella del Magistrato di Sorveglianza, di altri 45 che di fatto ha anticipato il termine di fine pena, previsto per gennaio, al 20 novembre. Già da tempo Guede era in regime di semilibertà, affidato ai servizi sociali, come volontario della Caritas. Ora, da libero, Guede continuerà a lavorare come volontario e a mantenersi facendo il bibliotecario. Accusati dell'omicidio di Meredith anche Raffaele Sollecito e Amanda Knox: condannati in primo grado sono stati poi assolti in via definitiva dalla Cassazione nel 2019.