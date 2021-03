Sacco, Catena: lento rallentamento della curva

Il dato più positivo, secondo me, nelle ultime ore è la riduzione dell'afflusso dei pazienti in pronto soccorso. Questo elemento per noi è più importante perché ci lascia prevedere nei prossimi giorni nelle prossime settimane un'ulteriore decelerazione della curva dei ricoveri. Abbiamo avuto un weekend molto difficile con tanti ricoveri in terapia intensiva, anche a livello regionale. Però questo non deve essere interpretato con eccessivo pessimismo. Secondo me è possibile che nelle prossime settimane, nella settimana di Pasqua si assista a una stabilizzazione della situazione, magari un inizio di un generale miglioramento.