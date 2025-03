Sace stima 100 mld di opportunità per imprese italiane

Le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale stanno trasformando in modo inesorabile le economie, il modo di fare impresa. Per mettere a sistema le idee e tracciare le nuove rotte su cui le aziende devono puntare, Sace, il gruppo assicurativo italiano controllato dal ministero del Tesoro che sostiene l'export delle imprese italiane anni, ha promosso una giornata di ascolto e confronto per approfondire gli scenari futuri e le potenzialità di sviluppo. "Per favorire la crescita delle imprese italiane sia importante fare due cose da un lato continuare ad investire in capacità di esportazione e dall'altra parte investire in innovazione. Questo sviluppa cento miliardi di opportunità per le imprese. Quindi stiamo parlando di crescita e sappiamo che ogni volta che c'è da fare degli investimenti, di che cosa c'è bisogno? Fra le varie cose di accesso a finanza. E qui Sace è per garantire l'accesso alla finanza o per concedere la stessa finanza attraverso ad esempio operazioni factoring. Poi arriviamo al tema della R, i rischi perché nel momento in cui si fanno degli investimenti gli imprenditori lo sanno, ci sono dei rischi. E quindi cosa può fare Sace rispetto a questo? Può dare la consapevolezza di quelli che sono i rischi e può dare strumenti di copertura di questi rischi". La stima di Sace è che mettendo insieme innovazione ed export, il fatturato delle imprese possa crescere nel 2025 del 4%. Per sostenere l'export che vale quasi un terzo del Pil, Sace ha presentato la groat map, un mappamondo interattivo che aiuta a identificare i rischi e le opportunità. "Abbiamo identificato 14 Paesi strategici in cui Sace è presente. Sono i mercati gate, che da un lato è una porta di accesso, dall'altro un acronimo che individua le caratteristiche di questi mercati caratteristiche di crescita, di ambizione, di trasformazione, ma anche di capacità imprenditoriali che in essi si possono trovare. A fine del 2026 noi riteniamo che si possano raggiungere 85 miliardi di euro di export. .