Sala: controlli a campione e buonsenso su obbligo DPI

"I controlli non possono che essere a campione, ovviamente, e al di là del nostro personale chiederemo al Prefetto di attivare le forze possibili per aiutare nei controlli. Quindi controlli a campione necessariamente. Pensate se dovessi mettere i controlli alla salita di ogni autobus, di ogni bus sarebbe un po' complesso però, insomma, anche quello può servire", "Sulle mascherine ci sarà a un certo punto un obbligo in tutta la città o rimane solo nel centro?", "Non credo ma questo dipenderà dall'evoluzione della pandemia. Adesso noi abbiamo messo questa misura precauzionale laddove ci sarà, ovviamente, più affollamento per lo shopping natalizio. Non c'è una regola aurea ma c'è il buon senso misura per misura".