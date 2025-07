Saldi: il turismo fa volare gli acquisti a milano

Luglio è tempo di saldi e tempo di vacanze ed è il mese dell'anno con il più alto flusso turistico extra europeo. Arabi, americani e cinesi in testa crescono anche i turchi e brasiliani. Basta entrare in Rinascente in piazza Duomo a Milano, per capire che il trend è in crescita e che la città si conferma meta turistica per lo shopping. I grandi brand del lusso vestiti, scarpe e accessori ma anche cibo e vini ricercati. Il peso del turismo a Milano è intorno al 30-35%. "Negli anni il turista a Milano è sempre stato più frequente, abbiamo avuto flussi sempre in crescita. La città è molto apprezzata dal turista e in particolare da noi cerca sicuramente un'esperienza italiana, italiana nel food perché noi offriamo un vasto assortimento di fornitori locali, di eccellenze del territorio italiano, ma anche l'esperienza italiana viene ricercata nelle pelli, quindi nei vestiti, nell'accessorio, sicuramente vogliono i brand italiani di alta profilazione, ma cercano anche il fornitore più craft più locale." .