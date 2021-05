Però ricordiamoci le migliaia, i milioni di turisti e persone che si spostano da una parte all'altra del mondo e tutti quanti in Italia, da quello che vedo, stanno aspettando con ansia questa calata dei turisti o degli spostamenti, sia turismo interno ma anche dall'estero, e quindi in qualche modo noi sappiamo che il momento in cui sembra che il rischio sia molto abbassato, di fatto potremmo coltivare e accumulare invece le condizioni per cui potrebbero poi verificarsi altri casi, per questo è importante che la campagna di immunizzazione raggiunga le persone che sono a maggior rischio.