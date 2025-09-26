Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra

00:02:04 min
|
32 minuti fa

Dalle auto che hanno fatto la storia come la Cisitalia del 1947 disegnata da Pininfarina, alle supercar del futuro che fanno sognare, passando dal concept, uno a uno creato dagli studenti dello IED di Torino, che forgia i designer di domani, ma anche le monoposto di Leclerc e Russell. Siamo alla seconda edizione del Salone dell'auto di Torino che per tre giorni dal 26 al 28/9, nelle piazze auliche della città, mette in mostra il meglio dell'automotive mondiale. "Il messaggio che da il Salone auto di Torino è sicuramente quello della neutralità tecnologica, si va verso un'elettrificazione, ma lo si fa con i tempi giusti. La risposta delle case è stata eccezionale perché abbiamo veramente tanti modelli di tutte le tecnologie. Quindi andiamo dai benzina ibridi al Mild Hybrid, full hybrid, plug-in e anche il 100% elettrico." Accesso gratuito, si aspettano 500.000 visitatori in questi tre giorni con oltre 100 nuovi modelli presentati a partire dalla 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori da novembre. "Mirafiori riparte dalla 500 ibrida che presentiamo in anteprima nazionale al Salone dell'auto di Torino, una vettura ibrida che si aggiunge alla versione elettrica e che darà una spinta importantissima a Mirafiori." Ma anche nuovi marchi che si affacciano al mercato europeo, come il cinese Dongfeng, in Italia dal 10/5 scorso. "Dongfeng punta sulla varietà della gamma e un'offerta che copre sia modelli elettrici che termici, che ibridi e range extender." Convegni, sfilate e test drive a corredo di questa vetrina a cielo aperto. L'obiettivo del salone è dare una spinta ad un settore, quello dell'auto, che in Europa vive un momento di crisi. "Non c'è niente di meglio di portare le automobili dove c'è la popolazione, quindi al centro della città, e spiegare quanto sono non solo ovviamente innovative, ma anche molto molto più sostenibili.".

Balloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di PiacenzaBalloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di Piacenza
cronaca
Balloon Cup 2025, torna la gara di mongolfiere a Piacenza
00:01:00 min
| 19 minuti fa
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioniPirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
00:02:11 min
| 32 minuti fa
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissimeGarlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
cronaca
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
00:00:20 min
| 2 ore fa
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro SempioGarlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
cronaca
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
00:00:33 min
| 2 ore fa
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioniPirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
00:01:22 min
| 3 ore fa
Incidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guidaIncidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guida
cronaca
Incidente Fiumicino, donna conosceva uomo alla guida
00:01:16 min
| 3 ore fa
Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), si indaga a 360 gradiDiciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), si indaga a 360 gradi
cronaca
Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), si indaga a 360 gradi
00:01:33 min
| 3 ore fa
ERROR! T13260925ERROR! T13260925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Garlasco, indagato l’ex procuratore di PaviaGarlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia
cronaca
Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia
00:01:00 min
| 4 ore fa
Mario Venditti, ex procuratore indagato per delitto GarlascoMario Venditti, ex procuratore indagato per delitto Garlasco
cronaca
Mario Venditti, ex procuratore indagato per delitto Garlasco
00:03:53 min
| 4 ore fa
Garlasco, perquisizione nella villetta della famiglia SempiGarlasco, perquisizione nella villetta della famiglia Sempi
cronaca
Garlasco, perquisizione nella villetta della famiglia Sempio
00:00:42 min
| 4 ore fa
Extinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di TorinExtinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di Torin
cronaca
Extinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di Torino
00:00:39 min
| 5 ore fa
