Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra

Dalle auto che hanno fatto la storia come la Cisitalia del 1947 disegnata da Pininfarina, alle supercar del futuro che fanno sognare, passando dal concept, uno a uno creato dagli studenti dello IED di Torino, che forgia i designer di domani, ma anche le monoposto di Leclerc e Russell. Siamo alla seconda edizione del Salone dell'auto di Torino che per tre giorni dal 26 al 28/9, nelle piazze auliche della città, mette in mostra il meglio dell'automotive mondiale. "Il messaggio che da il Salone auto di Torino è sicuramente quello della neutralità tecnologica, si va verso un'elettrificazione, ma lo si fa con i tempi giusti. La risposta delle case è stata eccezionale perché abbiamo veramente tanti modelli di tutte le tecnologie. Quindi andiamo dai benzina ibridi al Mild Hybrid, full hybrid, plug-in e anche il 100% elettrico." Accesso gratuito, si aspettano 500.000 visitatori in questi tre giorni con oltre 100 nuovi modelli presentati a partire dalla 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori da novembre. "Mirafiori riparte dalla 500 ibrida che presentiamo in anteprima nazionale al Salone dell'auto di Torino, una vettura ibrida che si aggiunge alla versione elettrica e che darà una spinta importantissima a Mirafiori." Ma anche nuovi marchi che si affacciano al mercato europeo, come il cinese Dongfeng, in Italia dal 10/5 scorso. "Dongfeng punta sulla varietà della gamma e un'offerta che copre sia modelli elettrici che termici, che ibridi e range extender." Convegni, sfilate e test drive a corredo di questa vetrina a cielo aperto. L'obiettivo del salone è dare una spinta ad un settore, quello dell'auto, che in Europa vive un momento di crisi. "Non c'è niente di meglio di portare le automobili dove c'è la popolazione, quindi al centro della città, e spiegare quanto sono non solo ovviamente innovative, ma anche molto molto più sostenibili.".