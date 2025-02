Salone del Libro, presentata a Torino l'edizione 2025: 15-19 maggio

Connessione, condivisione è una illustrazione di Benedetta Fasson a raccontare visivamente il tema della 37sima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, presentato al Museo dell'automobile. Due figure abbracciate, sussurrano parole, le parole tra noi leggere è un potente verso di Eugenio Montale e il titolo del romanzo di Lalla Romano, che 56 anni fa vinse il Premio Strega. È stato scelto per raccontare questa edizione del Salone. "Richiama proprio al noi, all'incontro, l'incontro fondato sulla parola, quel tentativo allegro e ostinato di esprimere le proprie idee, di cambiare idea.", "Un tema così importante, oggi anche", "Beh, direi oggi, in questo anno in particolare, di grandi trasformazioni mondiali, quello che abbiamo di più prezioso è la speciale materia di cui è fatta la parola, che, allo stesso tempo, precisa, leggera, evocativa e potente." Il Salone sarà al Lingotto Fiere dal 15 al 19 maggio prossimi. Ci sarà, come sempre, chi scrive chi pubblica e chi legge. Tra gli ospiti prestigiosi da tutto il mondo, quest'anno dal nostro Paese, ci sarà la Regione Campania. "Il linguaggio ormai è cambiato completamente, è caratterizzato da parole che derivano dalle nuove tecnologie, dai social.", "Cosa devono fare le nuove generazioni?" "Si sta determinando una frattura fra generazioni bisogna innanzitutto dialogare. Bisogna innanzitutto trovare i luoghi e le forme di scambio di esperienze umane Innanzitutto ormai i nonni non parlano con i nipoti, i padri con i figli." .