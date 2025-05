Tutto pronto per l'inizio di questa Sesta Edizione del Salone Nautico di Venezia. Un salone ogni anno più ricco di eventi e presentazioni, tutti i cantieri presenti, e 15 anteprime mondiali. "Quando abbiamo inserito questo salone nel palinsesto Internazionale del Salone, abbiamo puntato proprio alla qualità. Quindi noi siamo cresciuti in sei edizioni sia quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente. È un salone con una fortissima locazione internazionale, noi diciamo aperto al Mediterraneo orientale. Voi sapete che in Italia abbiamo due grandi saloni, uno a Genoa nel periodo di settembre-ottobre e uno, questo, posizionato nella prima parte dell'anno nell'Adriatico, ma che si apre tutto a un mondo orientale e Nord-europeo". Un salone, d'altronde, già protagonista ad aprile del Padiglione Italia dell'Expo di Osaka, sottolinea anche quest'anno l'impegno del settore per l'innovazione, la sostenibilità e il design made in Italy. Tutto all'interno del suggestivo e storico arsenale di Venezia. Un luogo emblematico per la nautica veneziana. .