Salvatore Borsellino: "Perso la speranza di sapere la verità, spero nei giovani"

Si è arrivato da quelli che sono stati definiti depistaggi di Stato in un processo nel Borsellino quater, a dei veri e proprio depistaggi istituzionali e contro questo depistaggio noi abbiamo voluto proprio quest'anno, in questa via d'Amelio esporre un percorso visivo di tutte le stragi che hanno insanguinato il nostro paese con questa verità che cerchiamo disperatamente è ancora lontana e devo dire che ho perso anche la speranza di vedere nel corso della vita della frazione di vita che mi resta di riuscire a vedere io questa verità. Ho fiducia però che i giovani, soltanto ai quali ho permesso di salire oggi su questo palco insieme ai familiari delle vittime, questi giovani invece riescano a ottenerla questa verità. .