Stiamo lavorando unitariamente per trovarci in piena sicurezza in piazza, il 2 giugno, a Roma e in tutti i capoluoghi italiani, a distanza, rispettosi, però per aiutare i troppi italiani che in questi mesi hanno dimostrato buon senso e meritano fiducia. Non è possibile che il Decreto Rilancio, annunciato la settimana scorsa, ancora non sia in Gazzetta Ufficiale e intanto ci sono licenziamenti e casse integrazioni che non arrivano.