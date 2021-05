Salvini sulla situazione dei migranti in Sicilia

Io commento i fatti. In questo momento stanno sbarcando altri 407 immigrati irregolari in Sicilia e non ce lo possiamo permettere. Io commento dei numeri che sono assolutamente inaccettabili per l'Italia, che ha bisogno di turisti che pagano e non di turisti a pagamento nostro. Spero di commentare dei fatti, perché il fatto di questa mattina è che stanno sbarcando altri 407 immigrati da una nave tedesca, rifiutati da Malta. Spiegatemi perché una nave tedesca che doveva andare a Malta sta sbarcando in Sicilia. Non è normale.