Le persone, poi identificate dagli inquirenti in zio e cugini indagati, si dirigono nei campi sul retro della casa. I carabinieri pensano che i tre abbiano preparato la fossa per l'occultamento del cadavere. Per la scomparsa della giovane di origine pachistana, che aveva rifiutato un matrimonio combinato, sono indagati anche i genitori. L'accusa contestata dalla Procura è di omicidio premeditato. Pm: "Abbiamo verificato, la ragazza non è in Belgio".