Accetto e rispetto la decisione del giudice, soprattutto, evidentemente anche per il ruolo istituzionale che ricopro. Non posso nascondere una certa amarezza perché un sindaco che sostanzialmente paga per un gesto folle di alcuni ragazzi che sono stati già condannati anche in appello. Quello che è accaduto, l'ho detto più volte in questi anni, quel giorno, è un dolore che porto con me, l'ho portato in questi anni, lo porterò sempre. Lo porto io, lo porta la città e la comunità.