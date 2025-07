San Godenzo, turista morta accompagnata da amica

Doveva essere una giornata di vacanza nel Parco Nazionale delle foreste Casentinesi vicino a Firenze. A Castagno d'Andrea, frazione di San Godenzo raccontano lontano dalle telecamere che mercoledì mattina intorno alle otto una donna è entrata in un bar e ha chiesto del ghiaccio per una distorsione alla caviglia. E' un'amica di Franca Ludwig, la turista tedesca cinquantaduenne trovata morta da una passante poco dopo le sette riversa terra ai margini della strada sterrata che attraversa il bosco. Diverse le ferite, una profonda alla testa, accanto al corpo un sasso insanguinato, una morte violenta, secondo il primo esame del medico legale. Poco fuori dal paese, l'amica l'avrebbe accompagnata fino a qui all'inizio del sentiero che porta al monte Falterona. Si sarebbero dovute rivedere più tardi per pranzare in un rifugio insieme a un gruppo di altre persone, dei familiari di Franca Ludwig. Diversi i testimoni ascoltati dai Carabinieri, anche l'amica della donna e un uomo che quella mattina avrebbe chiamato più volte il ristorante per prenotare, disdire e poi confermare nuovamente il pranzo. La Procura di Firenze indaga per omicidio, ma al momento non si esclude alcuna pista come quella di un incidente. Franca Ludwig potrebbe essere stata investita da qualcuno che non si è fermato a soccorrerla. Decisive saranno le indagini e l'autopsia all'inizio della prossima settimana. .