San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto

00:00:58 min
|
1 ora fa

"Siamo qui perché vogliono mandare a casa le 64 aziende con un indotto pari a 800 persone che ci lavorano durante le manifestazioni. Siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro. Abbiamo fatto delle trattative che credevano di prenderci in giro, ci hanno portato per le lunghe. Quindi saremo qui a oltranza". Così Giacomo Errico, presidente di Apeca (Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio e portavoce del Comitato dei Lavoratori Ambulanti del comparto merchandising e alimentare dello stadio San Siro di Milano, ha annunciato che i lavoratori del Comitato resteranno in presidio presso lo stadio dove a ogni manifestazione servono alimentari (65% di loro) e merchandising (35%) finche' non verrà trovata una soluzione per loro. Il motivo per cui rischiano di essere allontanati, spiega Errico, risiede nel fatto che "arrivano i grandi fondi americani, ci dicono che hanno già fatto un accordo con una società multinazionale e questa multinazionale fa i prodotti in Cina”.

Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 28 minuti fa
pubblicità
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 28 minuti fa
Donna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientranoDonna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientrano
cronaca
Donna investita Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom
00:02:06 min
| 28 minuti fa
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersiLampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
cronaca
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
00:00:32 min
| 2 ore fa
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiusoEmergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
cronaca
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
00:00:57 min
| 2 ore fa
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anniModena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
cronaca
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
00:01:12 min
| 2 ore fa
Ponte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorantePonte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorante
cronaca
Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio
00:01:22 min
| 3 ore fa
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatoriEstate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
cronaca
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
00:01:06 min
| 5 ore fa
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e MarinoniInchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e Marinoni
cronaca
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat
00:01:32 min
| 5 ore fa
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lagoSinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
cronaca
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
00:00:52 min
| 7 ore fa
ERROR! T08130825ERROR! T08130825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10
00:01:41 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB1308000ERROR! WEB1308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 agosto
00:22:36 min
| 11 ore fa
Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 28 minuti fa
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 28 minuti fa
Donna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientranoDonna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientrano
cronaca
Donna investita Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom
00:02:06 min
| 28 minuti fa
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersiLampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
cronaca
Lampedusa, naufraga barca con migranti: morti e dispersi
00:00:32 min
| 2 ore fa
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiusoEmergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
cronaca
Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso
00:00:57 min
| 2 ore fa
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anniModena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
cronaca
Modena, giallo omicidicio psicoterapeuta di 78 anni
00:01:12 min
| 2 ore fa
Ponte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorantePonte di Ferragosto, più di 12 milioni di automobilisti in viaggio, 5 milioni al ristorante
cronaca
Ponte Ferragosto, più di 12 mln di automobilisti in viaggio
00:01:22 min
| 3 ore fa
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatoriEstate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
cronaca
Estate sicura: la polizia al fianco dei viaggiatori
00:01:06 min
| 5 ore fa
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e MarinoniInchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat. Rinviate le udienze Tancredi e Marinoni
cronaca
Inchiesta urbanistica Milano: i pm depositano nuove chat
00:01:32 min
| 5 ore fa
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lagoSinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
cronaca
Sinizzo, 21enne morto annegato: le immagini del lago
00:00:52 min
| 7 ore fa
ERROR! T08130825ERROR! T08130825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10
00:01:41 min
| 8 ore fa
ERROR! WEB1308000ERROR! WEB1308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 agosto
00:22:36 min
| 11 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità