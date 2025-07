Sara Campanella, in cellulare killer ricerche su coltelli

Decine di ricerche sul web per cercare coltelli a lama lunga per capire quali fossero le parti più vulnerabili del corpo umano e poi una foto con una scritta sotto, ti ucciderò. È stato estrapolato tutto questo dal telefonino di Stefano Argentino, l'assassino reo confesso del delitto di Sara Campanella. La studentessa palermitana di 24 anni, uccisa a Messina il 31 marzo scorso fuori dal policlinico della città dello Stretto, dove aveva appena terminato di seguire una lezione del suo corso universitario. Le ricerche fatte dal cellulare risalgono al mese di ottobre, dunque sei mesi prima del delitto. L'omicidio avvenne nel pomeriggio del 31 marzo, Sara aveva appena terminato una lezione e stava per tornare a casa. Durante il tragitto Stefano l'aveva raggiunta chiedendole di poterle parlare. Al diniego della ragazza, la follia omicida, almeno sei coltellate, una fatale al collo. Mentre Sara moriva il suo assassino fuggiva verso Noto nel siracusano, suo paese di origine. Lì si è nascosto in un B&B della famiglia fino a quando i carabinieri non lo hanno trovato ed ammanettato. Durante l'interrogatorio davanti al GIP nel carcere di Messina ha confessato il delitto, era ossessionato da lei, poi più nulla. Per lui, rigettata la richiesta di perizia psichiatrica, era lucida al momento del delitto, dicono i magistrati e tutto era stato pianificato. Per questo gli viene contestata anche la premeditazione. Il processo davanti alla Corte di Assise di Messina inizierà il prossimo 10 settembre. .