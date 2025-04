Sardegna, liberato un daino intrappolato nel filo spinato

Una pattuglia della Forestale della stazione di Guspini, in Sardegna, ha liberato, al confine con il Poligono di Capo Frasca, un daino che era rimasto impigliato con le corna in un groviglio di materiali, tra cui filo spinato, corde e alcune nasse da pesca. Dopo aver immobilizzato temporaneamente l'esemplare dalle zampe posteriori, hanno rimosso i materiali attorcigliati attorno al palco, utilizzando le cesoie in dotazione. L'operazione si è conclusa con successo e il daino si è allontanato autonomamente, tornando libero nel suo habitat. .