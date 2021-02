Sardegna zona bianca, sindaco Cagliari: controlli ci sono

C'è già il provvedimento del Ministro, che riconosce già la Sardegna come zona bianca. Dovrebbe arrivare questa ordinanza per regolare il sistema delle riaperture, soprattutto per quanto riguarda probabilmente gli orari notturni, e probabilmente le scuole. Speriamo che arrivi, ovviamente in maniera tempestiva in modo da dare a tutti la possibilità di organizzarsi. I controlli ci sono già, c'è una meccanismo rodato con la prefettura, una collaborazione con Carabinieri, Finanza, Polizia locale e Polizia di Stato. È chiaro che quando si può circolare liberamente, e impossibile pensare di poter controllare tutti.