Sassari, terza edizione Festival dell'artigianato e design

"Tra i compiti di Triennale Milano c'è quello di raccontare i territori, c'è quello di dare voce alla cultura materiale. La collaborazione con Artigianus Artigianas è in questa direzione, perché l'artigianato non è semplicemente una categoria professionale, o una ricchezza di un territorio, è, una direzione, una categoria del vivere. Il design ha a cuore il concetto di comunità, dello stare insieme. La competizione tra imprese, la creatività applicata ai comportamenti, studiare i rapporti tra materiali e innovazione appartiene al mondo del design". "Per me la mia presenza in questo festival di Artigos Artigas, è molto importante perché è una parte d'Italia che non conosco e però l'Italia è il Paese nel quale ho lavorato di più, quindi sono sempre molto interessata a scoprire le tecniche che sono speciali su un territorio". "Il festival Artigianus Artigianas coinvolge le nuove generazioni attraverso la dimensione laboratoriale. Quest'anno abbiamo scelto di uscire dalla nostra dinamica tradizionale e di riferirci non ai grandi designer, ma agli studenti del Politecnico di Milano in particolare e dei dipartimenti di design dell' dell'Università di Sassari. Con loro abbiamo lavorato dando delle suggestioni rispetto all'immaginario e alle tecniche tradizionali dell'artigianato artistico della Sardegna. Gli studenti hanno generosamente rielaborato le nostre indicazioni per produrre degli oggetti originali e freschi". .