Satnam Singh, testimone: Lovato me lo lasciò a casa

Il 17/06/2024 fu Ilario Pepe, proprietario di casa di Sat Nam Singh e della compagna Sony Sonia, a chiamare i soccorsi. È il testimone oculare dei minuti in cui Antonello Lovato, titolare dell'impresa dove il bracciante indiano lavorava, arriva con un furgone e abbandona il 31 enne con il braccio amputato e la ragazza per poi andarsene. Lo scambio di battute è breve. Pepe chiede a Lovato cos'è successo? questi gli risponde che Singh si è tagliato. "E allora lo porti qua", gli replica il proprietario di casa. La risposta di Lovato, secondo la testimonianza è "Sì perché non è in regola". Satnam Singh lavorava in nero come bracciante nell'azienda agricola dell'imputato. "Le motivazioni che hanno spinto Lovato a questi gesti stanno tutte lì nel fatto che era un lavoratore irregolare e quindi questo avrebbe comportato dei problemi per la sua azienda". Ora il processo entra nel vivo con l'escussione dei primi testimoni. I Carabinieri intervenuti quel giorno ricostruiscono la cronologia degli eventi. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio mentre la vittima sta lavorando ad una macchina agricola che gli amputa il braccio destro, poi la corsa sul furgone di Lovato a casa della vittima e della sua compagna. furgone che i Carabinieri ritrovano completamente lavato e ripulito. La chiamata al 118 l'arrivo dell'ambulanza e dei soccorsi l'intervento dei militari dell'Arma. L'arto amputato viene trovato in una cassetta usata per la frutta lasciata vicino al cancello di casa, mentre il trattore l'attrezzo artigianale privo di sistemi di sicurezza che avrebbe amputato il braccio alla vittima sono stati spostati. dal luogo dell'incidente. In meno di due ore Satnam Singh è sull'ambulanza diretto verso l'ospedale mettere da parte soldi da mandare ai suoi familiari", ha detto in una dichiarazione spontanea l'imputato che è a processo per omicidio colposo con dolo eventuale. "Si è imposto, per estendere il libretto giudiziario. Finalizzato al risarcimento danni anche a questi parenti. Ha capito che sono i genitori e i fratelli". Veschi, Sky TG 24, Latina.