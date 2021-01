Scaccabarozzi: possibile immunità di gregge in estate

Dipenderà molto dall'approvazione degli altri vaccini, se altri vaccini arriveranno all'approvazione in tempi rapidi, quello di AstraZeneca dovrebbe arrivare a breve, a giorni, ma ancora non sappiamo con precisione la data, poi ce ne sarà un altro nel gruppo americano di Johnson & Johnson, ma ce ne sono altri, perché addirittura ce ne sono 16 in fase 3, quindi io credo che potremo arrivare veramente, come dicono gli esperti, prima dell'estate. Il problema sarà organizzarsi, bisogna organizzarsi molto bene perché se anche noi oggi avessimo tutti questi vacini per vaccinare tutti, pensi che dovremmo fare alcuni che hanno il richiamo, altri no, ma più o meno 80 milioni di iniezioni, quindi dobbiamo avere, se li vacinassimo tutti in un mese, pensate che dovremmo fare circa 2 milioni di vacciazioni al giorno.