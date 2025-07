Scala parete per un selfie sul Piave, muore 15enne

L'intenzione era quella di scattare qualche selfie dall'alto è per questo che si sarebbero arrampicate sulle rocce, vicino al pilone di un vecchio ponte che sovrasta il fiume Piave, che collega Busche a Cesana nel bellunese. Un pomeriggio d'estate segnato da una tragedia per tre giovanissime amiche. Gaia, 15 anni, è morta schiacciata dal grande masso che si è staccato dalla parete. Anche l'amica, coetanea, è stata colpita dalla cascata di rocce e detriti. 16 anni, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Quando i medici sono arrivati il cuore di Gaia aveva smesso di battere. Al lavoro i Carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze dei tantissimi giovani presenti, in un'area chiamata Cesana Beach, dove c'è una sorta di spiaggetta sul fiume Piave. Le indagini puntano ad accertare se ci siano state delle responsabilità, delle negligenze, o se il cedimento del muro di pietroni, messo a protezione di uno dei piloni del viadotto sia stato solo un fatale incidente. Sky TG 24. .