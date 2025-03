Scampia, giù la vela gialla: "Giornata storica"

Scampia prova a guardare al futuro demolendo finalmente le vele. Il piano Restart Scampia, iniziato nel 2017 e velocizzato dopo la tragedia del luglio scorso con il crollo del ballatoio della vela celeste, tre vittime e undici feriti, prevede un nuovo volto per il quartiere con 433 nuovi alloggi al posto dei mostri di cemento, servizi e aree verdi. Una giornata che il Comitato Vele Scampia definisce storica. "Oggi è ungiorno straordinario, non solo perché si abbatte un pregiudizio, ma per chi si sta costruendo veramente la normalità. La grande speranza? No, di chi non ha abbassato la guardia, chi ha creduto in un processo popolare che dal basso si può costruire veramente. Si è pagato un prezzo troppo alto. La vittoria di oggi. La conquista di oggi va proprio in memoria a quelle persone che purtroppo non vedranno più una casa dignitosa. "Ma c'è molto da fare, soprattutto dal punto di vista sociale. "Noi non abbiamo mai pensato che il problema stesse nelle pietre stesse soltanto nell'architettura. Questo è un percorso che l'amministrazione ha fatto con questa comunità fin dal principio. Continuerà a farlo". "Scampia è una realtà che guarda al futuro che ha avuto il coraggio di cambiare, che ha avuto una storia molto difficile come la storia di tante periferie d'Italia, ma non si è fermata, come non si è fermata Napoli e ha avuto anche la forza di vincere gli stereotipi". Dopo la vela gialla sarà la volta di quella rossa: quella celeste resterà in piedi e diventerà un museo di ciò che è stato. Tutto il piano dovrebbe essere ultimato entro fine 2027. La procura all'indomani del crollo indaga sulla lunga e dolorosa catena di omissioni. Al momento sono indagati dodici tecnici e funzionari. .