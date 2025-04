Scarcerato ex bandito Mesina: sta male, è in fase terminale

Gravi motivi di salute e una malattia ormai in fase terminale. Per questo motivo Grazianeddu, all'anagrafe Graziano Mesina, 83 anni, ex primula rossa del banditismo sardo, è stato scarcerato. Non può muoversi, non parla, non si alimenta, le condizioni generali sono precipitate negli ultimi due mesi, spiegano i suoi legali, che avevano presentato la richiesta di differimento della pena, richiesta accolta dal Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha disposto la detenzione domiciliare in ospedale per Mesina al San Paolo. Non potrà tornare in Sardegna a casa sua, dove scrivono i suoi legali, la vicinanza con i familiari avrebbe potuto quanto meno favorire le cure. Una possibilità che gli è stata negata denunciano gli avvocati, con una gravissima violazione di tutti i suoi diritti, quello alla salute e alle cure. Una vita trascorsa fra arresti e rocambolesche fughe da latitante è stato praticamente sempre inserito nella lista dei ricercati più pericolosi. Esponente di spicco dell'anonima sequestri, responsabile di numerosi rapimenti tra gli anni 60, 70 e 80. Era stato graziato nel 2004 dal Presidente della Repubblica Ciampi, ma 12 anni dopo verrà nuovamente arrestato per traffico di droga. L'ultima condanna a trent'anni di reclusione, quella definitiva, è datata 2016. L'ultimo arresto avviene nel 2021 un anno dopo il trasferimento nel carcere milanese di Opera. Ora si riaprono le porte. .