Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle Terme

00:01:57 min
|
1 ora fa

Un viaggio nel tempo tra marmo policromo, stucchi e porte di legno originali. Le Terme Suburbane negli scavi di Ercolano tornano a mostrarsi. Siamo all'interno delle Terme Suburbane di Ercolano, è un cantiere che però eccezionalmente è aperto ai visitatori con delle visite guidate, ovviamente. E vi faremo tra poco vedere il calidarium, il tepidarium, il frigidarium e una meravigliosa piscina con un sistema davvero molto all'avanguardia per l'epoca. Nel frigidarium ci si immergeva nell'acqua fredda. Il tepidarium aveva la temperatura intermedia. Ed ecco il calidarium, riscaldato e dotato di un grande labrum marmoreo per rinfrescarsi. Poi c'è la sala della natatio, con un sistema molto sofisticato per l'epoca, per riscaldare l'acqua della vasca e regolarne la temperatura di volta in volta. Uno stato di conservazione straordinario dovuto agli effetti della tragica eruzione del 79 dopo Cristo. "Perché la forza eruttiva ha fatto sì che si imprimesse in un frame immagine. Il Vesuvio ci ha comunque dato la possibilità di avere questo gioiello confezionato, che nei restauri e negli scavi, riusciamo a dare modo di poter divulgare sempre di più alle generazioni future". Il racconto dell'eruzione qui è dirompente. Il flusso piroclastico ha rovesciato il labrum, lasciando un calco perfetto e ha investito una porta. Oggi ci sono ancora i segni del disastro. Fino al primo novembre, ogni weekend, sarà possibile entrare qui con visite guidate poche persone per volta. Un'occasione per scoprire la vita quotidiana al tempo dei romani a Ercolano e la forza della natura che, travolgendo tutto, la fece diventare storia che oggi arriva fino a noi.

XVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotrofica
cronaca
XVIII Giornata Sla, in piazza contro la sclerosi laterale amiotrofica
00:02:00 min
| 2 ore fa
L'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekend
cronaca
L'estate siciliana, a Palermo in tanti al mare in questo weekend
00:01:19 min
| 2 ore fa
Imola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epoca
cronaca
Imola, 47esima mostra scambio auto e moto d'epoca
00:01:59 min
| 2 ore fa
Festival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventi
cronaca
Festival internazionale dell'Ingegneria, al Politecnico di Milano scienza e eventi
00:01:27 min
| 3 ore fa
ERROR! T13210925ERROR! T13210925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
ERROR! ESTR PAPA PACE angelusERROR! ESTR PAPA PACE angelus
cronaca
Papa Leone XIV: "Non c'è futuro basato su violenza"
00:00:23 min
| 6 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 7 ore fa
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
cronaca
Alzheimer, Russo (AIFA): abbiamo terapie che curano, serve prudenza
00:00:41 min
| 8 ore fa
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
cronaca
Health, Alzheimer: diagnosi, cure e diritti per pazienti e famiglie
00:19:13 min
| 8 ore fa
ERROR! T08210925ERROR! T08210925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 21 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB2109000ERROR! WEB2109000
cronaca
Rassegna stampa del 21 settembre
00:23:26 min
| 11 ore fa
Lunedì 22 sciopero generale contro il massacro a Gaza
cronaca
Lunedì 22 sciopero generale contro il massacro a Gaza
00:01:16 min
| 20 ore fa
