Scavi Ercolano, la meraviglia del cantiere delle Terme

Un viaggio nel tempo tra marmo policromo, stucchi e porte di legno originali. Le Terme Suburbane negli scavi di Ercolano tornano a mostrarsi. Siamo all'interno delle Terme Suburbane di Ercolano, è un cantiere che però eccezionalmente è aperto ai visitatori con delle visite guidate, ovviamente. E vi faremo tra poco vedere il calidarium, il tepidarium, il frigidarium e una meravigliosa piscina con un sistema davvero molto all'avanguardia per l'epoca. Nel frigidarium ci si immergeva nell'acqua fredda. Il tepidarium aveva la temperatura intermedia. Ed ecco il calidarium, riscaldato e dotato di un grande labrum marmoreo per rinfrescarsi. Poi c'è la sala della natatio, con un sistema molto sofisticato per l'epoca, per riscaldare l'acqua della vasca e regolarne la temperatura di volta in volta. Uno stato di conservazione straordinario dovuto agli effetti della tragica eruzione del 79 dopo Cristo. "Perché la forza eruttiva ha fatto sì che si imprimesse in un frame immagine. Il Vesuvio ci ha comunque dato la possibilità di avere questo gioiello confezionato, che nei restauri e negli scavi, riusciamo a dare modo di poter divulgare sempre di più alle generazioni future". Il racconto dell'eruzione qui è dirompente. Il flusso piroclastico ha rovesciato il labrum, lasciando un calco perfetto e ha investito una porta. Oggi ci sono ancora i segni del disastro. Fino al primo novembre, ogni weekend, sarà possibile entrare qui con visite guidate poche persone per volta. Un'occasione per scoprire la vita quotidiana al tempo dei romani a Ercolano e la forza della natura che, travolgendo tutto, la fece diventare storia che oggi arriva fino a noi.