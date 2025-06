Come è noto, il contesto internazionale nel quale stiamo vivendo è caratterizzato da una serie di fattori di eccezionale instabilità, che per gravità e concomitanza hanno pochi precedenti storici. Fonti bellici e conflitti geopolitici in continua evoluzione, emergenze climatiche sempre più gravi, straordinaria accelerazione tecnologica, messa in discussione dell'ordine economico e politico che ha definito gli equilibri internazionali dal secondo dopoguerra. .