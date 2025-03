Schettino, slitta udienza su semi-libertà: parla l'avvocato

Mettetevi nei panni del nuovo relatore che si trova il fascicolo di Schettino da leggere in un momento così delicato. È ovvio che hanno chiesto questo e noi riteniamo che sia stata giusta la richiesta. In questo senso ho condiviso e ho accettato. Bisogna comprendere, oltre alla presenza dei requisiti oggettivi, che è il decorso del tempo che legittima poi la richiesta della difesa a poter accedere alla misura alternativa. Non è una cortesia, è una misura che si può chiedere quando si è espiata la metà della pena, ovvero l'articolo 50 del codice dell'ordinamento penitenziario. Ma in questo momento oggettivo è necessario anche l'elemento soggettivo, vedere in che modo il detenuto abbia fatto la rivisitazione critica dell'accaduto, in che modo si sia posto nei confronti degli accadimenti. Voglio dire, sono tanti gli elementi che il tribunale giustamente deve prendere in considerazione prima di concedere la misura alternativa. Posso dire che comunque abbiamo presentato una richiesta e ottenuto una disponibilità di lavoro attraverso l'associazione Seconda Chance di Flavia Filippi, con la quale il tribunale ha comunque un protocollo di intesa. Quindi noi ci siamo rivolti, abbiamo fatto tutti i canali ordinari nella maniera più serena possibile. È un incidente sul lavoro. Cerchiamo anche di comprendere la posizione di uno che comunque sta rispettando la sentenza. La sta eseguendo diligentemente, non ha fatto più dichiarazioni. .