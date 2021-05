Schmidt (Uffizi): "Siamo ripartiti in sicurezza"

"Voi oggi siete impegnati in una maratona straordinaria su TikTok, segno anche dei tempi Dr. Schmidt, del fatto che, insomma, i musei, le bellezze del nostro paese non solo si possono godere anche attraverso i social, ci racconta un po' che cosa avete organizzato e soprattutto quando parte questa maratona oggi? La maratona parte stamattina su TikTok e partecipano dozzine di musei internazionali iniziando con quelli asiatici, poi arrivando in Europa e finendo invece negli Stati Uniti. Gli Uffizi sono in programma o più precisamente Il Giardino di Boboli alle ore 15 per 30 minuti avremo l'influenzer Giovanni Arena, ci sarò anch'io, ci sarà la nostra squadra digitale per una visita speciale a Boboli. Celebriamo le 9 sale che vedete scorrere qui ma vorremmo far scoprire anche dei nuovi luoghi. Oggi siamo aperti al pubblico, per fortuna, e quindi non lo faremo dalle 9 sale che saranno visitate dai nostri ospiti e invece faremo scoprire delle magie proprio dal Giardino dei Medici e dei Lorena. E facciamo parte, insieme ad altri musei come il Prado di Madrid oppure ci sono musei di storia naturale." "Certo, da tutto il mondo.".