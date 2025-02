Ai Campi Flegrei, il 17 febbraio, uno sciame sismico ha spaventato la popolazione, con una scossa di magnitudo 3.9 registrata poco dopo la mezzanotte. Altre scosse, tra cui una di 3.2 alle 8:12, hanno seguito. A Pozzuoli, il comune ha aperto il Palatrincone per accogliere famiglie, mentre circa 500 persone hanno passato la notte in aree attrezzate sul lungomare cittadino. Secondo l’INGV, il sisma aveva ipocentro a 2 km di profondità. Non si segnalano danni, ma la paura resta alta.