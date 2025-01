Abbiamo un altro problema è che un'ombra forse tra le più importanti, e cioè che le donne ricevono farmaci che sono essenzialmente studiati nel maschio, non si fanno studi nella femmina, quindi la femmina riceve il risultato, la dose, la durata che è stata studiata per il maschio e questo è molto grave, genera anche una grave situazione che conosciamo e cioè che le donne hanno il 40% in più di effetto tossico da parte di farmaci rispetto ai maschi.