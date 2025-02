Sciopero 5 febbraio treni e aerei fermi

Non c'è pace per i trasporti in Italia. Sono previsti infatti nuovi disagi per chi deve viaggiare col treno o in aereo. Ad incrociare le braccia è il personale di Trenord, in Lombardia. Lo stop indetto dal sindacato Orsa prevede uno sciopero dalle 3 di mercoledì 5 alle 2 di giovedì 6 febbraio. Nello stop verranno ricompresi i servizi da e per l'aeroporto di Milano Malpensa, mentre i treni garantiti viaggeranno nelle due fasce che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di mercoledì. Lo sciopero degli aerei è stato indetto dal FLY Trasporti e Servizi ed è a livello nazionale. A fermarsi per 24 ore è il personale addetto al handling che si occupa di prestare assistenza a terra ai passeggeri attraverso il carico e lo scarico dei bagagli, oltre ad alcuni altri servizi in aeroporto. A livello locale è previsto invece uno stop di 4 ore dalle 12 alle 16 che coinvolgerà i dipendenti di Sea Prime che operano all'interno dello scalo aeroportuale di Milano Linate. L'ente nazionale per l'aviazione civile ha comunicato che saranno garantiti i voli nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. .