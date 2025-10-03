Bologna, in migliaia in piazza per Gaza e la Flotilla

Sono migliaia i manifestanti che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Malpighi per partecipare alla manifestazione organizzata dalla Cgil in occasione dello sciopero generale per Gaza. Dalle scuole cittadine si sono mossi cortei di studenti per raggiungere la manifestazione. Disagi si stanno al momento verificando soprattutto sui trasporti con la cancellazione di treni regionali e pesanti ritardi su quelli a lunga percorrenza. Anche la circolazione degli autobus è estremamente ridotta. Sono tante le realtà che hanno chiuso le porte per un giorno, a partire da molti istituti scolastici di Bologna e della provincia, passando per i luoghi della cultura come il cinema Modernissimo, la Cineteca e diversi teatri.

