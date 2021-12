Non è una manifestazione contro, è una manifestazione per cambiare il paese. Ed è la richiesta che viene da tante persone normali che chiedono di prestare più attenzione a chi non riesce a trovare un posto di lavoro, a chi lo ha perso, a chi ha grandi difficoltà per arrivare alla fine del mese, non riesce a pagare il mutuo o le spese universitarie dei figli. E lo abbiamo fatto, vorrei sottolineare, con grande senso di responsabilità. Scusandoci, ovviamente, con chi ha subito un disagio.