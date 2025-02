Sciopero, disagi in Lombardia per stop treni regionali

Una giornata di disagi per i pendolari e viaggiatori in Lombardia a causa dello sciopero di Trenord proclamato dai lavoratori di Orsa Ferrovie, quasi la totalità dei treni regionali sono stati cancellati al di fuori delle fasce di garanzia 6.00-9.00 e 18.00-21.00. La protesta era stata annunciata prima di Natale. "I lavoratori chiedono a Trenord di trovare soluzioni alle criticità irrisolte in diversi settori aziendali si legge nel comunicato. Dalle normative sul lavoro ai salari. Come sempre accade, ormai i viaggiatori si organizzano per ridurre al minimo i disagi. "Ho preso il treno prima per evitare di arrivare in ritardo, ma i ritardi ci sono comunque, a prescindere dallo sciopero. Devo scappare" "Ora aspettiamo questa sera oppure probabilmente ci verrà a prendere qualcuno". "Io sono andata nella sua stazione perché da me non c'erano treni". "Sì ero informata. Il più sarà vedere stasera". I collegamenti con l'aeroporto di Malpensa sono stati garantiti dai bus sostitutivi in partenza da piazzale Cadorna. .